Усик и Джошуа устроили финальную битву взглядов перед реваншем — видео

18 августа, 01:36
Боксеры проведут новый бой 20 августа (Фото:Eddie Hearn via Twitter)

Боксеры проведут новый бой 20 августа (Фото:Eddie Hearn via Twitter)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа провели последнюю битву взглядов перед их вторым боем.

Украинец, который был в образе козака, и британец по традиции повернулись друг к другу и пристально посмотрели в глаза сопернику.

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1559914456171290625

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

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После другой дуэли взглядов в этот же день с будущим противником действующий обладатель поясов неожиданно начал петь песню Ой, у лузі червона калина.

Накануне же украинец и британец провели открытую тренировку перед вторым поединком.

В первом поединке Усик победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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