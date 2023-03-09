«Буду играть за них против Динамо». Усик назвал клуб, за который планирует сыграть в украинской Премьер-лиге

9 марта, 20:20
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Усик дебютировал за Полесье в прошлом году на турнире Winter Cup (Фото:ФК Полесье via Instagram)

Усик дебютировал за Полесье в прошлом году на турнире Winter Cup (Фото:ФК Полесье via Instagram)

Украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал о планах попробовать себя в профессиональном футболе на официальном уровне.

Усик рассказал, что с детства болеет Динамо, но теперь ему также нравится житомирское Полесье, за которое он мечтает сыграть, когда клуб выйдет в украинскую Премьер-лигу, сообщает YouTube-канал USYK17.

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По словам боксера, он поддерживает хорошие отношения с владельцем клуба Геннадием Буткевичем.

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«Я буду поддерживать этот клуб, он мне нравится. Там крутые ребята. Несмотря на то, что там возрастные ребята, они чувствуют себя на 20 лет. Но Динамо в сердце.

Когда Полесье выйдет в Премьер-лигу, я буду играть за них в УПЛ против Динамо", — рассказал Усик.

В прошлом году Усик тренировался с Полесьем на сборах в Турции, а также дебютировал за житомирский клуб в матче против Вереса на турнире Winter Cup.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Александр Усик ФК Динамо (Киев)

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