«Немножко скину вес, чтобы быть быстрее». Усик после победы над Джошуа назвал свою цель в другом виде спорта 13 сентября, 13:07 Усик уже играл за Полесье на товарищеском турнире (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик заявил, что хочет попробовать свои силы в официальном футбольном матче.

Усик рассказал, что мечтает сыграть за житомирское Полесье, когда клуб выйдет в украинскую Премьер-лигу, сообщает FootballHub.

«Я очень хочу. У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду Полесья.

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А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью — высшая лига. Я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в высшей лиге", — сказал Усик.

Боксер добавил, что его позиция на поле — центральный нападающий.

«Я буду готовиться к высшей лиге, немного скину вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами», — рассказал боксер.

Усик дебютировал за Полесье в матче против Вереса на турнире Winter Cup в Турции, выйдя на поле на 77-й минуте.

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