«Он хочет сыграть против Динамо». Главный тренер Полесья готов осуществить детскую мечту Александра Усика 3 сентября, 09:41 Усик подписал с Полесьем однолетний контракт (Фото:ФК Полесье)

Наставник житомирского Полесья Юрий Калитвинцев прокомментировал желание Александра Усика сыграть против Динамо в рамках чемпионата Украины.

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По словам специалиста, боксер имеет большие шансы сыграть против киевского клуба, если докажет, что способен усилить команду в этом матче.

«Усик перед боем с Дюбуа говорил, что мечтает сыграть за Полесье против Динамо. Осуществить ли его мечту? Если Саша в тот день будет хорошо выглядеть, и я пойму, что он способен усилить команду, то он будет играть. Если нет, то не будет.

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С Усиком легко общаться, потому что тренер для него — это все. Любую подсказку, критику или анализ он воспринимает как профессионал", — сказал Калитвинцев Sport Express.

Напомним, что Александр Усик подписал однолетний профессиональный контракт с житомирским клубом.

Ранее сообщалось, что Полесье в скандальном матче обыграло Оболонь в рамках шестого тура УПЛ со счетом 2:0.