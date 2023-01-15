Усик — россиянам: Если бы вы не пришли в украинский Донецк, то не было бы смертей — видео
Усик обвинил россиян в развязывании войны (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик поделился мнениями об аннексированных россиянами территории Украины.
Усик опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором заявил, что войны не было, если бы россияне не вторглись в украинские Крым и Донбасс.
«Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей, аллей.
Если бы вы дерзко не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие", — заявил Усик.
В том же эфире Усик обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, напомнив ему судьбу Йозефа Геббельса.