Усик — россиянам: Если бы вы не пришли в украинский Донецк, то не было бы смертей — видео 15 января, 12:41 Усик обвинил россиян в развязывании войны (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик поделился мнениями об аннексированных россиянами территории Украины.

Усик опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором заявил, что войны не было, если бы россияне не вторглись в украинские Крым и Донбасс.

«Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей, аллей.

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Если бы вы дерзко не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие", — заявил Усик.

В том же эфире Усик обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, напомнив ему судьбу Йозефа Геббельса.

