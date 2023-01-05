«Говорит, что я похож на танк». Непобежденный британский боксер заявил, что Усик избегает боя с ним 5 января, 20:22 Джойс проигрывал Усику на любительском уровне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не хочет драться с ним.

Джойс заявил, что летом хотел бы провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри или Усиком, но украинец, по словам британца, избегает боя с ним, iD Boxing.

«Я знаю, что Усик не хочет драться со мной. Он говорит, что я похож на танк.

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Нам нужно подождать и посмотреть, что будет в бою Тайсона и Александра. В тяжелом весе может быть все, что угодно", — сказал Джойс.

Джойс и Усик уже встречались на ринге в 2013 году. Тогда британец проиграл украинцу в полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB).

После этого Джойс неоднократно заявлял, что хочет провести повторный бой с Усиком и заверил, что сможет победить украинца досрочно.