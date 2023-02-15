«Передает персональный привет». Усик поддержал Минай в драке против российских футболистов — фото

15 февраля, 16:36
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Усик оставил автограф на футболке Миная (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик оставил автограф на футболке Миная (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поддержал футболистов Миная, подравшихся с игроками российского Шинника в турецком отеле.

После инцидента Усик оставил автограф на футболке Миная, а экс-директор телеканалов Футбол Александр Денисов подчеркнул, что украинский боксер заценил бой.

«Усик передает ребятам из Миная персональный привет! Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты», — написал Денисов в Instagram, добавив фото с Усиком, который держит в руках футболку закарпатского клуба.

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Сообщалось, что в Telegram-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть стычки и крики.

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Впоследствии Минай опубликовал заявление, в котором опроверг, что игроки закарпатского клуба заставляли петь гимн Украины представителей Шинника и избили футболиста ярославской команды в лифте.

Утверждается, что причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российского клуба по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону игроков Миная.

Также стало известно, что в результате потасовки футболисты российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.

Позже нападающий Миная Данило Колесник рассказал подробности драки с футболистами Шинника.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Александр Усик Драка ФК Минай

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