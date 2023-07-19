Усик официально заключил контракт с футбольным клубом УПЛ 19 июля, 18:15 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в суперятежелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) подписал контракт с футбольным клубом Полесье.

Дебютант украинской Премьер-лиги официально сообщил, что заключил соглашение с именитым боксером.

Стороны подписали контракт на один год. Усик будет выступать под 17 номером.

Видео дня

Фото: ФК Полесье

Отмечается, житомирский клуб в ближайшее время раскроет другие детали сделки.

Напомним, Усик в прошлом году выступал за житомирскую команду на турнире Winter Cup.

Позже Александр заявлял, что собирается сыграть против киевского Динамо в составе дебютанта УПЛ.