«Есть плюсы и минусы». Владимир Кличко отреагировал на решение Усика покинуть Украину для боя с Джошуа 28 марта, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко служит в теробороне Киева (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда украинского бокса Владимир Кличко прокомментировал решение Александра Усика покинуть Украину в военное время для реванша с британцем Энтони Джошуа.

По мнению Кличко, решение Усика непростое, но от него будет больше позитива, чем негатива, сообщает The Telegraph.

"Здесь есть свои плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение.

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Однако тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг, можно расценивать скорее с положительной, чем отрицательной стороны", — сказал Кличко.

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Следует отметить, что Усик – отец трех несовершеннолетних детей, поэтому по закону имеет право покинуть Украину даже в военное время.

Ранее Александр Усик, который до недавнего времени находился в теробороне Киева, объяснил, почему принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Реванш между Усиком и Джошуа предположительно состоится в июне этого года.

