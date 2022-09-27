Усик посетил тренировку сборной Украины перед решающим матчем в Лиге наций — видео
Усик планирует посетить матч Украина — Шотландия (Фото:УАФ)
Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку сборной Украины в польском Кракове перед матчем против Шотландии в завершающем матче Лиги наций.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Шотландия можно здесь
Усик рассказал, что приехал в Польшу поддержать сборную Украины и планирует посетить матч против Шотландии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Перед тренировкой команды Усик пообщался с футболистами и, в частности, с лидером команды Андреем Ярмоленко.
"Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Когда в детстве смотрел это по телевизору, думал, как это в раздевалке или автобусе. Сейчас мечты сбываются, очень круто, смотрю рабочие моменты в раздевалке, переодевание, общение, шутки – мне это нравится.
Игра с Шотландией – решающая для нас. Смотрю, что ребята заряжены и с тренером общались. Думаю, ребята будут отдавать все, что у них есть. Дай бог, чтобы победа была за нами.
Жду хорошую игру и победу", — сказал Усик.
После тренировки Усик вместе со сборной автобусом вернулся в гостиницу, где проживает команда.
Ранее Александр Усик заявил, что мечтает сыграть за житомирское Полесье, когда клуб выйдет в украинскую Премьер-лигу.