Усик посетил тренировку сборной Украины перед решающим матчем в Лиге наций — видео 27 сентября, 17:26 Усик планирует посетить матч Украина — Шотландия (Фото:УАФ)

Украинский боксер Александр Усик посетил тренировку сборной Украины в польском Кракове перед матчем против Шотландии в завершающем матче Лиги наций.

Усик рассказал, что приехал в Польшу поддержать сборную Украины и планирует посетить матч против Шотландии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Перед тренировкой команды Усик пообщался с футболистами и, в частности, с лидером команды Андреем Ярмоленко.

"Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Когда в детстве смотрел это по телевизору, думал, как это в раздевалке или автобусе. Сейчас мечты сбываются, очень круто, смотрю рабочие моменты в раздевалке, переодевание, общение, шутки – мне это нравится.

Игра с Шотландией – решающая для нас. Смотрю, что ребята заряжены и с тренером общались. Думаю, ребята будут отдавать все, что у них есть. Дай бог, чтобы победа была за нами.

Жду хорошую игру и победу", — сказал Усик.

После тренировки Усик вместе со сборной автобусом вернулся в гостиницу, где проживает команда.

Ранее Александр Усик заявил, что мечтает сыграть за житомирское Полесье, когда клуб выйдет в украинскую Премьер-лигу.

