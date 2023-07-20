«Его детская мечта осуществится». Президент дебютанта УПЛ назвал причину подписания контракта с Усиком 20 июля, 15:54 Усик подписал с Полесьем однолетний контракт (Фото:ФК Полесье)

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич прокомментировал подписание контракта со знаменитым украинским боксером Александром Усиком.

В комментарии пресс-службе Полесья Буткевич заявил, что житомирский клуб поможет Усику осуществить его мечту детства.

«Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам — это большой пример для Полесья. Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская цель сыграть в большой футбол — осуществится», — сказал Буткевич.

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Накануне Усик подписал с Полесьем контракт на один год и получил 17-й номер.

Ранее боксер уже играл за житомирский клуб на турнире Winter Cup в Турции.

Полесье в прошлом сезоне стало чемпионом Первой лиги и впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге.