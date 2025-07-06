«Если не он, то возникнет проблема»: президент ПСЖ назвал будущего победителя Золотого мяча

Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о том, кто должен выиграть главную индивидуальную награду.

Глава французского клуба считает, что Усман Дембеле заслужил получить Золотой мяч.

«Если Усман Дембеле не выиграет Золотой мяч, то это проблема. Учитывая его великолепный сезон, нет сомнений, что он выиграет. Если он не выиграет, то это проблема. Он сделал все.

Безусловно, его результативность важна для клуба. Но самое главное, чтобы все играли на команду".

Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу проведения клубного чемпионата мира.

«Это правда, что когда вы организовываете такое соревнование, есть свои минусы, но в целом это замечательно, новый рынок для футбола, для бренда, для всего клуба.

Я не понимаю, почему люди критикуют это соревнование. Раньше клубы и игроки никогда не играли на чемпионате мира, мы должны мыслить позитивно", — приводит слова функционера RMC Sport.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 51 матч за ПСЖ во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Баварию.

Отметим, что Дембеле повторил празднование погибшего футболиста Ливерпуля после гола на клубном ЧМ.