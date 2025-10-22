«Сложный период»: обладатель Золотого мяча Дембеле отреагировал на удаление Забарного в игре Лиги чемпионов

Илья Забарный заработал первую красную карточку в матче за ПСЖ в ЛЧ

Вингер ПСЖ Усман Дембеле, который выиграл Золотой мяч-2025, рассказал, благодаря чему удалось разгромить Байер (7:2) после того, как его одноклубник Илья Забарный получил красную карточку в первом тайме поединка 3-го тура Лиги чемпионов.

«Мы уверенно начали матч и быстро открыли счет. Затем был сложный период с большим количеством желтых и красных карточек. Мне кажется, что красной карточки можно было избежать в том эпизоде [с Забарным], но сейчас ничего не изменишь. Как есть.

Остались в игре благодаря двум голам Дезири. Понимали, что нужно продолжать играть в свой футбол и во втором тайме, несмотря на удаления", — цитирует Усмана French football Weekly.

Отметим, что обе команды имели по одному удалению. На 31-й минуте защитник Андрих получил прямую красную карточку, а через шесть минут Илья Забарный также покинул поле. Перед этим украинец привез два пенальти.

Как следствие, защитника ПСЖ раскритиковали после удаления в матче Лиги чемпионов, а также во Франции назвали его главную проблему.

