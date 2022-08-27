«Нас окончательно отовсюду выгонят». Российский комментатор высмеял идею включить клубы оккупированного Крыма в чемпионат РФ 27 августа, 13:12 Уткин считает, что включение крымских клубов в РФС чревато окончательной изоляцией (Фото:dynamo.kiev.ua)

Российский комментатор Василий Уткин иронически высказался об идее возможного включения клубов из оккупированного Крыма в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которая отвечает за проведение второго и третьего по рангу дивизионов РФ.

На своем YouTube-канале Уткин заявил, что в случае включения клубов из оккупированного Крыма в систему Российского футбольного союза РФ грозит окончательная изоляция от мирового футбола.

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"Давайте, действительно, примем крымские клубы, абхазские давайте примем, еще какие-нибудь. Так же будет проще. Тогда уже можно будет совершенно точно не содержать десять-одиннадцать или сколько там у нас национальных сборных, считая женские, юношеские, девичьи и мини-футбольные и инвалидные. Можно будет их не содержать, потому что нас окончательно отовсюду выгонят и больше никогда не возьмут", — сказал Уткин.

Комментатор считает, что возможное включение крымских клубов в РФС имеет политическую подоплеку и на этой теме в России много спекулируют.

«Сгорел сарай — горы и дом. Я даже не знаю, как еще к этому относиться», — подытожил Уткин.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.



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