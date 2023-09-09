Вблизи озера. Сборная Украины прогулялась недалеко от отеля во Вроцлаве перед поединком с Англией — фото 9 сентября, 14:20 Прогулка сборной Украины (Фото:УАФ)

В субботу, 9 сентября, главная команда страны сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

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Перед поединком украинская сборная совершила утреннюю 25-минутную прогулку у озера, которое расположено вблизи отеля во Вроцлаве.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Англии. Встреча начнется в 19:00.

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Также мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.