Вблизи озера. Сборная Украины прогулялась недалеко от отеля во Вроцлаве перед поединком с Англией — фото

9 сентября, 14:20
Поделиться:
Прогулка сборной Украины (Фото:УАФ)

Прогулка сборной Украины (Фото:УАФ)

В субботу, 9 сентября, главная команда страны сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

Читайте также:
Сборная Украины потеряла еще одного важного игрока перед матчем с Англией

Перед поединком украинская сборная совершила утреннюю 25-минутную прогулку у озера, которое расположено вблизи отеля во Вроцлаве.

УАФ
Фото: УАФ
УАФ
Фото: УАФ
УАФ
Фото: УАФ
УАФ
Фото: УАФ
УАФ
Фото: УАФ

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Англии. Встреча начнется в 19:00.

Видео дня

Также мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X