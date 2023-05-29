Ужасное столкновение. Бывший игрок Шахтера потерял сознание во время матча — видео
Футболиста везут в больницу (Фото:Globo Esporte)
Экс-нападающий донецкого клуба, выступающий за бразильский Интернасьонал, Луис Андриано ударился головой с защитником соперника Витором Уго. Ранее игроки Шахтера и Днепра-1 устроили драку во время матча.
В поединке восьмого тура чемпионата Бразилии, когда хозяева принимали Байи, после подачи с углового игроки столкнулись головами. Удар был настолько сильный, что Андриано потерял сознание. После оказания первой помощи футболиста отвезли в больницу, где провели диагностику.
«Он получил очень сильный удар. Мы должны быть осторожными и подождать, понаблюдать и посмотреть, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни», — сказал главный тренер Интернасьоналя Мано Менезеса UOL.
Отметим, что Интернасьонал выиграл тот матч со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что Реал не планирует выкупать игрока Шахтера.