Ужасное столкновение. Бывший игрок Шахтера потерял сознание во время матча — видео

29 мая, 17:05
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Футболиста везут в больницу (Фото:Globo Esporte)

Футболиста везут в больницу (Фото:Globo Esporte)

Экс-нападающий донецкого клуба, выступающий за бразильский Интернасьонал, Луис Андриано ударился головой с защитником соперника Витором Уго. Ранее игроки Шахтера и Днепра-1 устроили драку во время матча.

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В поединке восьмого тура чемпионата Бразилии, когда хозяева принимали Байи, после подачи с углового игроки столкнулись головами. Удар был настолько сильный, что Андриано потерял сознание. После оказания первой помощи футболиста отвезли в больницу, где провели диагностику.

Видео дня

https://twitter.com/geglobo/status/1662930551966187522

«Он получил очень сильный удар. Мы должны быть осторожными и подождать, понаблюдать и посмотреть, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни», — сказал главный тренер Интернасьоналя Мано Менезеса UOL.

Отметим, что Интернасьонал выиграл тот матч со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Реал не планирует выкупать игрока Шахтера.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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