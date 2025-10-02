От 150 до 800 евро. Мама звезды Барселоны будет брать деньги за совместный ужин с ней

Мать форварда Барселоны Ламина Ямаля Шейла Эбана организует закрытый ужин, где гостям придется платить за место за столом.

Мероприятие запланировано на 7 ноября в Великобритании Nobu Hotel London Portman Square, сообщает El Confidencial.

В приглашении на событие написано: «Не упустите шанс познакомиться с мамой лучшего футболиста мира».

Программа вечера уже определена: в 19:00 гостей встретят с приветственным коктейлем, с 19:30 подадут ужин, а с 21:00 их будут ждать живая музыка и выступление диджея до самого завершения в 23:00.

Компания JEN C Events подготовила три уровня билетов. Базовый — 150 евро, который предусматривает ужин из трех блюд и шампанское. Билет Silver Ticket дополняется бутылкой вина на столе. А премиальный пакет стоимостью 800 евро гарантирует VIP-сервис: приветственный бокал шампанского, места за лучшим столом, безлимитный бар до 23:00 и фото с матерью футболиста.

Зал рассчитан примерно на 400 гостей, вход разрешен только с 18 лет. Сам Ламин Ямаль, вероятно, не появится на мероприятии, ведь 9 ноября Барселона сыграет против Сельты.

