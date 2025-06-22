На трибунах не выдержал защитный барьер (Фото: El Khabar)

Футбольный матч между командами МК Алжир и Магра в заключительном туре чемпионата Алжира завершился трагедией.

Трое болельщиков погибли и более 70 получили травмы после обвала барьера на верхнем ярусе стадиона под названием 5 июля, сообщает BBC.

Матч завершился вничью 0:0, а МК Алжир стал чемпионом страны. Фаны начали праздновать титул и бросились вперед, что повлекло обвал конструкции, и часть людей упала на нижний ярус.

Пострадавших срочно доставили в три местные больницы. Футболисты и работники МК Алжир сразу же прибыли в медучреждения, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Из-за трагедии церемонию награждения чемпиона решили перенести на неопределенный срок.

