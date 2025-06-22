Трагедия на стадионе. В Алжире после футбольного матча болельщики упали с трибуны: есть погибшие и много пострадавших — видео

22 июня, 19:17
На трибунах не выдержал защитный барьер (Фото: El  Khabar)

Футбольный матч между командами МК Алжир и Магра в заключительном туре чемпионата Алжира завершился трагедией.

Трое болельщиков погибли и более 70 получили травмы после обвала барьера на верхнем ярусе стадиона под названием 5 июля, сообщает BBC.

Матч завершился вничью 0:0, а МК Алжир стал чемпионом страны. Фаны начали праздновать титул и бросились вперед, что повлекло обвал конструкции, и часть людей упала на нижний ярус.

https://twitter.com/CR_74_/status/1936603760983162943
https://twitter.com/TheRealMarroqui/status/1936688918444777809

Пострадавших срочно доставили в три местные больницы. Футболисты и работники МК Алжир сразу же прибыли в медучреждения, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Из-за трагедии церемонию награждения чемпиона решили перенести на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в Чили погибли двое юных болельщиков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Алжир Болельщики Фанаты

