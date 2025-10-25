Шеффилд Уэнсдей — один из старейших клубов Англии (Фото: ФК Шеффилд Уэнсдей)

Английский клуб Шеффилд Уэнсдей, который играет в Чемпионшипе, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

Читайте также: Легендарный Модрич подарил каждому игроку Милана новый iPhone при одном условии

По данным Sky News, с команды было снято 12 очков после объявления о банкротстве.

Причиной стала финансовая нестабильность, пятимесячная задержка выплаты зарплаты игрокам и персоналу и неудачные попытки продать клуб. Ранее Шеффилд Уэнсдей уже получал штрафы и запрет на регистрацию новых игроков.

Реклама

Проблемы начались, когда Деджпон Чансири, тайский бизнесмен, который приобрел клуб в 2015 году, был обвинен в нарушении регламента EFL. Совы неоплатили налоговый счет, сумма которого составляет около 1 млн фунтов стерлингов. Чансири уже отошел от своих обязанностей, передав все под внешнее управление.

Сообщается, что банкротство должно помочь новому руководству во время процедуры спасения клуба от полного краха.

Совы сейчас находятся на последнем месте Чемпионшипа с -6 очками, отставая от спасительного 21-го места на 15 пунктов.

Напомним, Шеффилд Уэнсдей основан в 1867 году и является одним из старейших футбольных клубов Англии. За свою историю Совы четыре раза становились чемпионами Англии, трижды выигрывали национальный Кубок и по одному разу Кубок лиги и Суперкубок.

Ранее мы писали, что легендарного футболиста дерзко ограбили в собственном доме.