21-летний сын легенды сборной Англии погиб в ДТП

Харли Пирс погиб на сельской дороге примерно в 50 милях от его дома в Уилтшире. У трактора, которым мужчина управлял, вероятно, прокололась шина, из-за чего он съехал с дороги. Полиция Глостершира подтвердила, что 21-летний Харли умер на месте инцидента в Уиткомби, пишет Daily Mail.

Известно, что Харли имел собственную компанию Harley Pearce Agricultural Service и работал на фермах на границе графств Уилтшир и Глостершир. У Стюарта осталась дочь Челси от его бывшей жены Лиз. Их брак длился 20 лет и завершился в 2013-м.

Напомним, что Стюарт Пирс в свое время был защитником сборной Англии. Он имел прозвище Психо и сыграл 78 матчей, в которых забил пять голов. В составе Трех львов Стюарт завоевал бронзу Евро-1996 и занял четвертое место на ЧМ-1990.

На клубном уровне играл за Ковентри, Ноттингем Форест, Ньюкасл и Манчестер Сити.

Кстати, Пирс сам попал в серьезную автокатастрофу в 1998 году, когда в автомобиль, которым он управлял, врезался грузовик. Тогда кавалер ордена Британской империи отделался лишь незначительными травмами руки и онемением спины.

