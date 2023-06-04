Матч не доиграли. В Аргентине погиб болельщик после падения с трибуны
Трагедия случилась на стадионе Монументаль (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)
Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Аргентины между Ривер Плейт и Дефенса и Хустисия.
Как сообщает ESPN, во время поединка в результате падения с трибуны на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе погиб болельщик.
После инцидента матч был приостановлен на 26-й минуте, а болельщиков эвакуировали.
На место трагедии сразу прибыли медики и полиция.
Сообщается, что насилия или вмешательства третьих лиц не было.
Службы безопасности начали расследование и закрыли трибуну на 24 часа для получения доказательств.
Ранее сообщалось, что в России порывом ветра снесло трибуны с болельщиками.