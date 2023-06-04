Матч не доиграли. В Аргентине погиб болельщик после падения с трибуны 4 июня, 12:12 Трагедия случилась на стадионе Монументаль (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Аргентины между Ривер Плейт и Дефенса и Хустисия.

Как сообщает ESPN, во время поединка в результате падения с трибуны на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе погиб болельщик.

После инцидента матч был приостановлен на 26-й минуте, а болельщиков эвакуировали.

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На место трагедии сразу прибыли медики и полиция.

Сообщается, что насилия или вмешательства третьих лиц не было.

Службы безопасности начали расследование и закрыли трибуну на 24 часа для получения доказательств.



Ранее сообщалось, что в России порывом ветра снесло трибуны с болельщиками.