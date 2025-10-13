В Барселоне установили золотую скульптуру в честь лучшей футболистки мира — видео

13 октября, 15:04
Айтана Бонмати одна из лучших футболисток в истории (Фото: REUTERS/Albert Gea)

В столице Каталонии появился золотой памятник суперзвезде женского футбола Айтане Бонмати, которая играет за Барселону.

Как пишет All About Barca, автором скульптуры стал испанский художник Диего Охеда. Монумент, размещенный в парке Ciutadella, сочетает современные технологии и ручную работу: основа создана с помощью 3D-печати, а детали — уши, черты лица и эмблему — мастер вылепил вручную из глины.

Также на постаменте выгравирована надпись на каталонском: «Айтана Бонмати, трехкратная обладательница Золотого мяча. Наша гордость».

https://twitter.com/AllAboutBarcaa/status/1975909146664010030
Отметим, в сентябре в Париже 27-летней футболистке вручил награду легендарный испанский игрок Андрес Иньеста. Бонмати получила третий Золотой мяч и установила абсолютный рекорд среди женщин, опередив одноклубницу Алексию Путельяс, у которой два ЗМ. Женская версия награды вручается с 2018 года.

В прошлом сезоне Бонмати выиграла с Барселоной чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Забила 15 голов в 44 матчах. А летом этого года Айтана стала серебряным призером чемпионата Европы в составе испанской сборной.

