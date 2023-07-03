Своя атмосфера. Белорусский футбольный клуб пригрозил милицией болельщику, который украл мяч во время матча — видео 3 июля, 17:14 Болельщик согласился отдать мяч (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Футбольный клуб Барановичи, выступающий во втором дивизионе Беларуси, не на шутку разозлился на болельщика, который решил присвоить мяч.

В белорусском клубе заявили, что один из болельщиков украл мяч во время их поединка против любительского клуба Информа, сообщает SPORT5, сообщает SPORT5.

В связи с этим Барановичи выступили с заявлением и пригрозили обратиться в милицию.

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"Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть информация об этом событии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу. Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в милицию", — говорится в заявлении клуба.

После этого болельщик, который украл мяч, изъявил желание вернуть мяч.

«Я забрал мяч, я уже написал вам, я хочу его вернуть, извините, пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», — написал он.

Ранее сообщалось, что фанат Тоттенхэма после матча дал пинка вратарю Арсенала и убежал.