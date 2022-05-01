В освобожденной от российской оккупации Бородянке легенды Динамо сыграли в футбол с воинами ВСУ — фото 1 мая, 15:18 Цей матеріал також доступний українською В составе ветеранов Динамо сыграл Александр Алиев (Фото:ДЮФК Титан Киев via Facebook)

В Бородянке в Киевской области впервые после освобождения от российской оккупации состоялся футбольный матч.

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В благотворительном матче, который состоялся на базе ДЮСШ Бородянка, сыграли команди добровольческого батальона Байден и ветеранов киевского Динамо, в составе которого сыграли такие известные в прошлом футболисты как Александр Алиев и Олег Саленко.

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Поединок завершился вничью со счетом 5:5, а победителем была признана Украина.

В составе ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Чернигов, выступающий во Второй лиге, впервые после вторжения России в Украину провел тренировку на родном стадионе.

Перед этим впервые после бомбардировок сыграли в футбол на разрушенном оккупантами стадионе черниговской Десны.

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