В освобожденной от российской оккупации Бородянке легенды Динамо сыграли в футбол с воинами ВСУ — фото
В составе ветеранов Динамо сыграл Александр Алиев (Фото:ДЮФК Титан Киев via Facebook)
В Бородянке в Киевской области впервые после освобождения от российской оккупации состоялся футбольный матч.
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В благотворительном матче, который состоялся на базе ДЮСШ Бородянка, сыграли команди добровольческого батальона Байден и ветеранов киевского Динамо, в составе которого сыграли такие известные в прошлом футболисты как Александр Алиев и Олег Саленко.
Поединок завершился вничью со счетом 5:5, а победителем была признана Украина.
В составе ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб Чернигов, выступающий во Второй лиге, впервые после вторжения России в Украину провел тренировку на родном стадионе.
Перед этим впервые после бомбардировок сыграли в футбол на разрушенном оккупантами стадионе черниговской Десны.
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