В освобожденной от российской оккупации Бородянке легенды Динамо сыграли в футбол с воинами ВСУ — фото

1 мая, 15:18
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В составе ветеранов Динамо сыграл Александр Алиев (Фото:ДЮФК Титан Киев via Facebook)

В составе ветеранов Динамо сыграл Александр Алиев (Фото:ДЮФК Титан Киев via Facebook)

В Бородянке в Киевской области впервые после освобождения от российской оккупации состоялся футбольный матч.

Война России против Украины — главные события 1 мая

В благотворительном матче, который состоялся на базе ДЮСШ Бородянка, сыграли команди добровольческого батальона Байден и ветеранов киевского Динамо, в составе которого сыграли такие известные в прошлом футболисты как Александр Алиев и Олег Саленко.

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Поединок завершился вничью со счетом 5:5, а победителем была признана Украина.

В составе ветеранов Динамо голами отличились Александр Алиев, Олег Саленко, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

https://www.facebook.com/yfctytan/posts/949091689093200

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Чернигов, выступающий во Второй лиге, впервые после вторжения России в Украину провел тренировку на родном стадионе.

Перед этим впервые после бомбардировок сыграли в футбол на разрушенном оккупантами стадионе черниговской Десны.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине ФК Динамо (Киев) Бородянка

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