«Признаю, что ошибся». Руководство Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины готово отменить матч с Россией
Сборная Боснии и Герцеговины (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)
Руководство Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины (ФАБГ) готово отменить товарищеский матч со сборной России.
Так, представитель ФАБГ Фуад Чолпа заявил: «Я признаю, что ошибся. Буду просить отменить матч с Россией».
Также, как сообщает borak.info, член президиума Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Желько Комшич добавил, что этот матч не состоится.
Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге.
После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подверг критике решение федерации согласиться на матч с россиянами.
Также несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией.
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