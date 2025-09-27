Украинский тренер по легкой атлетике погиб в боях под Покровском

27 сентября, 15:00
Андрей Бобровник погиб на войне (Фото: ФЛАУ)

На войне против российских захватчиков погиб известный украинский тренер Андрей Бобровник.

Об этом пишет пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Сообщается, что мужчина стал на защиту нашей страны в марте 2022 года. Андрей погиб во время боевых действий под Покровском в Донецкой области еще в ноябре 2024-го. Факт его смерти был подтвержден лишь недавно. Тренер будет похоронен в Киеве.

Известно, что Андрей Бобровник был выпускником Национального университета физического воспитания и спорта Украины и тренером по легкой атлетике. Его отец, Владимир Бобровник, является заведующим кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта в том же университете.

