В бою за Мариуполь погиб один из лидеров ультрас украинского футбольного клуба
Богдан Криль представлял фанатскую группировку Pride (Фото:ФК Карпат)
Один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.
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Об этом стало известно 11 мая, сообщает официальный сайт Карпат.
Богдан Криль, известный как Бодя Пират был одним из лидеров фанатского движения « Львов» и представлял группировку Pride.
«„Зелено-белая“ семья выражает соболезнования родным и близким Богдана. Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим, отомстим!», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок до 17 лет в весовой категории до 40 кг Алина Перегудова.
Перед этим в Мариуполе погибла украинская гимнастка Анастасия Мещаненкова .
Также в Мариуполе от ракетных обстрелов российскими войсками погиб украинский ватерполист Олег Голодников .
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