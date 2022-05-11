В бою за Мариуполь погиб один из лидеров ультрас украинского футбольного клуба

11 мая, 17:52
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Богдан Криль представлял фанатскую группировку Pride (Фото:ФК Карпат)

Богдан Криль представлял фанатскую группировку Pride (Фото:ФК Карпат)

Один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.

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Об этом стало известно 11 мая, сообщает официальный сайт Карпат.

Богдан Криль, известный как Бодя Пират был одним из лидеров фанатского движения « Львов» и представлял группировку Pride.

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«„Зелено-белая“ семья выражает соболезнования родным и близким Богдана. Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим, отомстим!», — говорится в заявлении клуба.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок до 17 лет в весовой категории до 40 кг Алина Перегудова.

Перед этим в Мариуполе погибла украинская гимнастка Анастасия Мещаненкова .

Также в Мариуполе от ракетных обстрелов российскими войсками погиб украинский ватерполист Олег Голодников .

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Мариуполь Война в Украине ФК Карпаты

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