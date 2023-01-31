Автобус упал с моста. В Бразилии футбольная команда попала в смертельное ДТП

31 января, 11:53
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В результате аварии погибли четыре человека (Фото:Jornal o Vigilante Online)

В результате аварии погибли четыре человека (Фото:Jornal o Vigilante Online)

В Бразилии произошло смертельное ДТП с участием автобуса, в котором молодежная футбольная команда под названием EC Vila Maria Helena возвращалась с турнира.

Об этом сообщает CNN.

На трассе в штате Минас-Жерайс автобус свалился с моста с 10-метровой высоты и перевернулся на крышу.

Кроме водителя, на борту находились 28 подростков-футболистов и четверо взрослых из тренерского штаба.

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В результате аварии погибли четыре человека — один взрослый и трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Еще 28 пассажиров получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=aoHqau9Gz-s&embeds_euri=https%3A%2F%2Fisport.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=PaineldoBrasil

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб защитник Коньяспора и сборной Турции Ахмет Чалик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бразилия ДТП

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