Автобус упал с моста. В Бразилии футбольная команда попала в смертельное ДТП
В результате аварии погибли четыре человека (Фото:Jornal o Vigilante Online)
В Бразилии произошло смертельное ДТП с участием автобуса, в котором молодежная футбольная команда под названием EC Vila Maria Helena возвращалась с турнира.
Об этом сообщает CNN.
На трассе в штате Минас-Жерайс автобус свалился с моста с 10-метровой высоты и перевернулся на крышу.
Кроме водителя, на борту находились 28 подростков-футболистов и четверо взрослых из тренерского штаба.
В результате аварии погибли четыре человека — один взрослый и трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Еще 28 пассажиров получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб защитник Коньяспора и сборной Турции Ахмет Чалик.