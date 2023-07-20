Бразильцам разрешили опаздывать на работу из-за женского футбола 20 июля, 11:01 Сборная Бразилии по футболу (Фото:Thais Magalhães/CBF)

Министр управления и иноваций Эстер Двек заявила, что государственные служащие получат разрешение опаздывать на работу в дни матчей национальной команды на женском чемпионате мира.



Как сообщает Reuters, такое решение было продиктовано тем, что мировое первенство проходит в Новой Зеландии. Поединки будут начинаться ранним утром по бразильскому времени. В связи с этим государственным служащим было разрешено опаздывать на работу на два часа с момента финального свистка.

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Кстати, мировое первенство омрачила трагедия, возле отеля, где живет сборная Норвегии, мужчина убил двух человек.

На групповом этапе чемпионата мира женская сборная Бразилии сыграет с командами Панамы, Франции и Ямайки.

За свою историю сборная Бразилии девять раз выигрывала чемпионат Южной Америки. А вот на чемпионате мира ее лучшее достижение — второе место в 2007 году.

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