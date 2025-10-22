В Бразилии 20-летний талантливый игрок погиб, врезавшись на мотоцикле в корову

22 октября, 16:04
Поделиться:
Антони Илано трагически погиб в 20 лет (Фото: NX)

Антони Илано трагически погиб в 20 лет (Фото: NX)

Футболист Антони Илано погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в штате Пиауи.

Читайте также:
21-летний сын легенды сборной Англии погиб в ДТП

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что авария произошла утром 20 октября, когда игрок молодежной команды Пиауи ехал домой после празднования дня рождения своего отца.

Сообщается, что Илано на мотоцикле столкнулся с коровой, которая вышла на дорогу.

Реклама

Бразильская полиция подтвердила, что 20-летний парень погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.

Отметим, Антони в свое время выступал за команды Альтос и Флуминенсе-ПЛ, прежде чем присоединиться к Пиауи. Он выиграл чемпионат штата с одноименным названием в 2024 и 2025 годах. Его считали одним из лучших молодых игроков в регионе. Илано готовился и в октябре мог сыграть в Кубке Бразилии U-20.

Ранее мы писали, что украинский футболист посвятил дебютный гол покойной маме — трогательное видео

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Бразилия ДТП Спорт Смерть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies