В Бразилии 20-летний талантливый игрок погиб, врезавшись на мотоцикле в корову
Антони Илано трагически погиб в 20 лет (Фото: NX)
Футболист Антони Илано погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в штате Пиауи.
Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что авария произошла утром 20 октября, когда игрок молодежной команды Пиауи ехал домой после празднования дня рождения своего отца.
Сообщается, что Илано на мотоцикле столкнулся с коровой, которая вышла на дорогу.
Бразильская полиция подтвердила, что 20-летний парень погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.
Отметим, Антони в свое время выступал за команды Альтос и Флуминенсе-ПЛ, прежде чем присоединиться к Пиауи. Он выиграл чемпионат штата с одноименным названием в 2024 и 2025 годах. Его считали одним из лучших молодых игроков в регионе. Илано готовился и в октябре мог сыграть в Кубке Бразилии U-20.
