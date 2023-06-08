Улицу в Израиле назовут именем бывшего игрока киевского Динамо, погибшего на войне

8 июня, 13:41
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Сергей Баланчук (Фото:sport5.co.il)

Сергей Баланчук (Фото:sport5.co.il)

В городе Хайфа, где проживал Сергей Баланчук, когда выступал за местный клуб Маккаби, одна из улиц получит название в честь украинского футболиста.

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Об этом сообщил депутат городского совета Кирилл Каретник на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/kirillkaretnikmunicipal/posts/pfbid0217wCLQ38a6Hob1gvi8SUbVqjq8RVje41orrEuEiSKfRvERocoEgmvFtbZD7nCY1zl&show_text=true&width=500

Отмечается, что улица находится перед российским консульством.

В апреле 2022-го года Баланчук, который является воспитанником киевского Динамо, стал на защиту Украины в рядах ВСУ, а в июле того же года погиб от российского обстрела.

Видео дня

Ранее сообщалось, что на фронте едва не умер бывший украинский теннисист.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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