Улицу в Израиле назовут именем бывшего игрока киевского Динамо, погибшего на войне 8 июня, 13:41 Сергей Баланчук (Фото:sport5.co.il)

В городе Хайфа, где проживал Сергей Баланчук, когда выступал за местный клуб Маккаби, одна из улиц получит название в честь украинского футболиста.

Об этом сообщил депутат городского совета Кирилл Каретник на своей странице в Facebook.

Отмечается, что улица находится перед российским консульством.

В апреле 2022-го года Баланчук, который является воспитанником киевского Динамо, стал на защиту Украины в рядах ВСУ, а в июле того же года погиб от российского обстрела.

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Ранее сообщалось, что на фронте едва не умер бывший украинский теннисист.