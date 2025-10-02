«Сейчас это нецелесообразно». Гендиректор Динамо высказался о будущем Ярмоленко в киевском клубе

В интервью Tribuna.com Бриф отметил, что у президента столичного клуба Игоря Суркиса была договоренность с Ярмоленко относительно его будущего в команде, однако отметил: сейчас Андрей сосредоточен исключительно на футболе.

«Мы очень ценим Андрея. У него огромный опыт как игрока. Он был в разных клубах и чемпионатах, но сегодня он футболист. Поэтому говорить, когда он займет должность спортивного директора или займет другую должность, не очень целесообразно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен именно на достижении спортивных результатов.

Насколько мне известно, у президента с Андреем была договоренность относительно его будущего в клубе, но давайте закончится сезон — тогда вернемся к этому вопросу", — сказал Бриф.

Напомним, что Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.

