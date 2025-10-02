«Нашли решение»: в Динамо рассказали, рассматривают ли увольнение Шовковского

Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф высказался о работе главного тренера команды Александра Шовковского, заявив, что сейчас в столичном клубе не рассматривается вопрос увольнения наставника.

«Никто не рассматривает вопрос увольнения главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность.

Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Поддерживаем его в этом", — сказал Бриф для Tribuna.com.

Отметим, Александр Шовковский стал главным тренером Динамо в ноябре 2023-го.

В украинской Премьер-лиге киевляне трижды подряд потеряли очки. В прошлом матче команда Шовковского не смогла обыграть Карпаты. Такая серия позволила Шахтеру возглавить турнирную таблицу УПЛ.

Кстати, 2 октября Динамо впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги конференций. В 19:45 по столичному времени в польском городе Люблин киевляне попытаются отобрать очки у явного фаворита турнира Кристал Пэлас.

Ранее тренер Кристал Пэлас назвал сильные стороны Динамо перед игрой в Лиге конференций, а капитан английского клуба расхвалил команду Шовковского.