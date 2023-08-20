«Остановите Путлера». Во время финала женского чемпионата мира болельщик выбежал на поле в футболке в поддержку Украины — фото 20 августа, 15:27 Болельщик во время финала женского ЧМ призвал остановить войну в Украине (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира по футболу, одолев в финале Англию (1:0).

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Внимание общественности привлек инцидент, который произошел на 26-й минуте матча. На поле появился зритель в маске, одетый в футболку с призывами остановить войну в Украине. Парень пытался подбежать к футболистке сборной Англии Лорен Хемп, но был задержан стюардами.

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«Остановите Путлера. Освободите Украину», — было написано на футболке.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Фото: REUTERS/Асанка Брендон Ратнаяке

Фото: REUTERS/Carl Recine

Этот эпизод заставил арбитра прервать матч, однако через несколько минут игра возобновилась.

Стоит отметить, что на футболке была изображена карта Украины без территории Одесской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили роту российских футбольных ультрас.