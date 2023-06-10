Арбитр засчитал. В Финляндии футболист забил уникальный гол руками — видео 10 июня, 17:48 СИК победил со счетом 2:1 (Фото:СИК via Instagram)

В матче 11-го тура чемпионата Финляндии СИК — ВПС зрители стали свидетелями беспрецедентного взятия ворот.

СИК открыл счет уже на второй минуте матча. Неожиданностью для соперника и болельщиков стал не так быстрый гол, а то, как он был забит.

Во время атаки хозяева заработали аут, а футболист Терри Йегбе настолько мощно вбросил мяч, что тот оказался в сетке.

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По правилам футбола такие голы не засчитывают, но не в этом случае, поскольку голкипер ВПС коснулся мяча перед тем, как тот залетел ему за шиворот.

В итоге этот курьзный гол помог СИКу выиграть со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что в Англии вратарь пропустил курьезный гол с чужой половины поля.