«Возникли проблемы»: украинец объяснил, почему покинул легендарный немецкий клуб и вернулся в УПЛ

В комментарии для пресс-службы новой команды 20-летний футболист сообщил, что из-за конфликта с главным тренером он покинул один из самых титулованных немецких клубов.

«У меня был еще один год контракт с Вердером. Но из-за того, что у меня возникли проблемы с тренером, я разорвал контракт и начал искать себе новые варианты. Но эта проблема возникла уже под конец трансферного окна, поэтому я разорвал контракт и долго искал команду как свободный агент.

Как только я узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в УПЛ, поэтому совсем не сомневался. Очень рад здесь быть", — сказал Иван.

Отметим, что 20-летний Ермачков присоединился к Вердеру летом 2024 года и с тех пор не сыграл ни одного матча за вторую команду клуба, в которой находился. Еще раньше он выступал за низшелиговый немецкий Вупперталь (U-19), куда перебрался из академии ковалевского Колоса летом 2022-го.

19 октября Иван может дебютировать за черкасскую команду в матче девятого тура УПЛ против ковалевского Колоса. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. ЛНЗ пока занимает шестое место в чемпионате с 14 очками в восьми матчах.

