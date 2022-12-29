«Его послание будет наследием для будущих поколений». В Instagram-аккаунте Пеле опубликовали пост после его смерти 29 декабря, 22:00 Пеле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира (Фото:REUTERS / Ricardo Moraes)

В Instagram-аккаунте Короля футбола Пеле опубликовали пост после его смерти.



В соцсети появилось фото легендарного форварда. Перед камерой бразилец предстал крупным планом с улыбкой на лице.

«Вдохновение и любовь сопровождали путешествие короля Пеле, мирно скончавшегося сегодня. В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, провел социальные работы по всему миру и распространил то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем: любовь.

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Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь, навсегда", — говорится в комментарии к посту.

Пеле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Он умер от рака толстой кишки.

Накануне дочь Пеле Келли поделилась фото из больницы, где лежал ее тяжелобольной отец.