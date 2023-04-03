Ударил ножом в грудь: в Испании футболиста убили среди белого дня

3 апреля, 20:35
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Франсиско Перес (Фото:Newsflash)

Франсиско Перес (Фото:Newsflash)

Игрок испанского клуба Чипиона Франсиско Перес трагически погиб в Кадисе.

На футболиста днем напал неизвестный мужчина. Он ударил Переса огромным ножом в грудь без всякой причины, не сказав ни слова, сообщает The Sun.

Полиция уже арестовала 20-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Оказалось, что он не был знаком с жертвой, не пытался ее ограбить и не имеет криминального прошлого.

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24-летний Франсиско Перес был женат и воспитывал дочь.

Перес с дочерью (Фото: The Sun)
Перес с дочерью / Фото: The Sun

Ранее мы писали о скандале в украинском футболе. Команды УПЛ подозревают в договорном матче.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футболисты

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