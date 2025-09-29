«Никто не должен так рано покидать этот мир». В Испании после столкновения на поле умер 19-летний вратарь

Футбольный матч в пятом дивизионе Испании между Колиндресом и Ревильей закончился трагически

Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

19-летний голкипер Колиндреса Рауль Рамирес получил тяжелую травму головы после столкновения с соперником и потерял сознание.

Реклама

Первую помощь футболисту оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, а также медсестра из числа болельщиков. Несмотря на быструю реакцию и дальнейшие действия врачей, сердце юного вратаря дважды останавливалось — сначала на поле, а затем в карете скорой помощи. В больнице жизнь Рамиреса спасти не удалось.

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) выразила соболезнования семье, друзьям и партнерам по команде игрока.

«Вся наша поддержка и сочувствие кантбрийскому футболу. Никто не должен так рано покидать этот мир. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 34-летний польский футболист Гжегож Стец внезапно умер во время службы в армии.