«Никто не должен так рано покидать этот мир». В Испании после столкновения на поле умер 19-летний вратарь

29 сентября, 21:36
Поделиться:
Рауль Рамирес (Фото: ФК Колиндрес)

Рауль Рамирес (Фото: ФК Колиндрес)

Футбольный матч в пятом дивизионе Испании между Колиндресом и Ревильей закончился трагически

Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

19-летний голкипер Колиндреса Рауль Рамирес получил тяжелую травму головы после столкновения с соперником и потерял сознание.

Реклама

Читайте также:
27-летний боксер умер через десять дней после боя, который проиграл нокаутом

Первую помощь футболисту оказал главный тренер команды Рафа де Пенья, а также медсестра из числа болельщиков. Несмотря на быструю реакцию и дальнейшие действия врачей, сердце юного вратаря дважды останавливалось — сначала на поле, а затем в карете скорой помощи. В больнице жизнь Рамиреса спасти не удалось.

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) выразила соболезнования семье, друзьям и партнерам по команде игрока.

«Вся наша поддержка и сочувствие кантбрийскому футболу. Никто не должен так рано покидать этот мир. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

https://twitter.com/rfef/status/1972658059727012186

Ранее сообщалось, что 34-летний польский футболист Гжегож Стец внезапно умер во время службы в армии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смерть Футбол Испания

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies