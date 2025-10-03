«Довбик бездарно упустил шанс сравнять счет»: украинца раскритиковали в Италии после двух незабитых пенальти в Лиге Европы

Команда Джан Пьеро Гасперини пропустила гол уже на шестой минуте. Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на замену на 78-й минуте и мог сравнять счет, но дважды не реализовал пенальти в ворота гостей.

После завершения матча итальянская пресса критически оценила игру украинского легионера.

«Он заслуживает низкой оценки за два нереализованных пенальти. Обидно, ведь он играл неплохо после того, как вышел на поле. Возможно, если бы Гасперини выпустил украинского игрока раньше, тот сыграл бы лучше, чем Фергюсон», — говорится в статье Voce Giallorossa.

В издании Tuttomercatoweb также раскритиковали Артема из-за того, что он дважды не смог переиграть голкипера Лилля с 11-метровой отметки.

«У Довбика был шанс сравнять счет с пенальти — у него было две сенсационные попытки, но он его бездарно упустил, оставив после себя неприятный след в истории команды наряду с Суле», — пишет Tuttomercatoweb.

Отметим, что после 2-го тура в турнирной таблице Лиги Европы Рома занимает 15 место.

В этом сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. В следующем поединке римский клуб сыграет на выезде против Фиорентины. Игра состоится 5 октября в рамках 6-го тура Серии А.

Ранее вратарь, который отразил три пенальти, поиздевался над Довбиком и Ромой.