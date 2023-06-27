В Италии футболистам запретили играть под «нацистским номером»
В прошлом сезоне под 88-м номером играл футболист Аталанты Марио Пашалич (Фото:La Gazzetta dello Sport)
Футболистам чемпионата Италии запретили играть под 88-м номером, который символизирует нацистскую идеологию.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Такое решение было принято по требованию итальянского правительства в рамках проекта по борьбе с антисемитизмом.
Футболисты Серии А не смогут выходить на поле в футболке с номером 88 уже со следующего сезона.
В 2000 году в итальянском футболе разразился скандал, когда 88-й номер выбрал знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон. Это вызвало бурную реакцию в обществе, после чего вратарь решил выступать под 77-м номером.
В прошлом сезоне, в частности, с 88-м номером на спине играл футболист Аталанты Марио Пашалич.
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