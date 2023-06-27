В Италии футболистам запретили играть под «нацистским номером» 27 июня, 19:38 В прошлом сезоне под 88-м номером играл футболист Аталанты Марио Пашалич (Фото:La Gazzetta dello Sport)

Футболистам чемпионата Италии запретили играть под 88-м номером, который символизирует нацистскую идеологию.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение было принято по требованию итальянского правительства в рамках проекта по борьбе с антисемитизмом.



Футболисты Серии А не смогут выходить на поле в футболке с номером 88 уже со следующего сезона.

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В 2000 году в итальянском футболе разразился скандал, когда 88-й номер выбрал знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон. Это вызвало бурную реакцию в обществе, после чего вратарь решил выступать под 77-м номером.

В прошлом сезоне, в частности, с 88-м номером на спине играл футболист Аталанты Марио Пашалич.

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