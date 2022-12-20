Девушке грозит арест. СМИ озаботились судьбой аргентинской фанатки, оголившей грудь во время финала ЧМ-2022 — фото, видео

20 декабря, 17:31
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Девушке грозит тюрьма или крупный штраф (Фото:Скриншот видео)

Девушке грозит тюрьма или крупный штраф (Фото:Скриншот видео)

Во время финального матча чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Аргентины и Франции одна из фанаток южноамериканской команды прямо на стадионе сняла с себя одежду, оголив грудь, сообщает The Sun.

Поступок девушка совершила на радостях от победы «бело-голубых» на турнире. Сразу же после этого ее вывели со стадиона лица, работавшие во время матча на арене в Лусаиле.

Видео дня

https://twitter.com/king5j30/status/1604699395894964225
The Sun
Фото: The Sun

В настоящее время судьба болельщицы остается неизвестной. Отмечается, что она нарушила строгие законы Катара.

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Аргентинке грозит тюремное заключение. Если же к ней проявят снисходительность, то ее оштрафуют на крупную сумму денег.

В Катаре женщинам запрещено носить обтягивающую одежду и демонстрировать декольте.

Сообщалось, что многочисленные фанаты в Росарио ночью пришли к доме бабушки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, чтобы спеть песни о нем после победы своей национальной команды на ЧМ-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Фанаты Катар Болельщики Видео ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины Фото

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