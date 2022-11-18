В Катаре за два дня до старта чемпионата мира по футболу запретили продавать пиво на стадионах 18 ноября, 18:36 Доступно будет только безалкогольное пиво (Фото:REUTERS/Muath Freij)

В Катаре запретили продажу алкогольного пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

На всех стадионах чемпионата мира в Катаре будет доступно только безалкогольное пиво.

«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продаж пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре», — говорится в заявлении.



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Ранее СМИ сообщали, что запрет продажи пива нарушит контракт ФИФА с Budweiser на 75 миллионов долларов, поскольку, согласно договору, пиво этой марки должны были продавать в Катаре во время турнира.

Чемпионат мира стартует уже в это воскресенье, 20 ноября, матчем между Катаром и Эквадором.

Ранее сообщалось, что сборной Испании не разрешили взять на чемпиона мира хамон.