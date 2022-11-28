Трибуны делают размытыми. В Китае ввели цензуру на показ зрителей на матчах ЧМ-2022 — фото 28 ноября, 00:07 Китайцам в эфире показывали размытые трибуны (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В Китае ввели цензуру на показ зрителей на матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает The Sun.

Государственная телерадиокомпания КНР транслировала поединок группового этапа ЧМ-2022 между сборными Японии и Коста-Рики.

Однако вместо присутствующих на стадионе болельщиков китайцам в эфире показывали размытые трибуны.

Видео дня

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Такой шаг телерадиокомпании был продиктован тем, что в Китае продолжаются протесты против антиковидных мер, которые ограничивают жителей в правах.

В КНР посчитали, что демонстрация многотысячных болельщиков на трибунах без масок может вызвать еще большее недовольство протестующих.

Сам матч между сборными Японии и Коста-Рики завершился неожиданной победой второй команды со счетом 1:0.