Трибуны делают размытыми. В Китае ввели цензуру на показ зрителей на матчах ЧМ-2022 — фото

28 ноября, 00:07
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Китайцам в эфире показывали размытые трибуны (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Китайцам в эфире показывали размытые трибуны (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В Китае ввели цензуру на показ зрителей на матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает The Sun.

Государственная телерадиокомпания КНР транслировала поединок группового этапа ЧМ-2022 между сборными Японии и Коста-Рики.

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Однако вместо присутствующих на стадионе болельщиков китайцам в эфире показывали размытые трибуны.

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The Sun
Фото: The Sun
The Sun
Фото: The Sun

Такой шаг телерадиокомпании был продиктован тем, что в Китае продолжаются протесты против антиковидных мер, которые ограничивают жителей в правах.

В КНР посчитали, что демонстрация многотысячных болельщиков на трибунах без масок может вызвать еще большее недовольство протестующих.

Сам матч между сборными Японии и Коста-Рики завершился неожиданной победой второй команды со счетом 1:0.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Китай Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Цензура ЧМ-2022 Коронавирус Фото

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