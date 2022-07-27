Готовятся к возвращению в Украину? В Крыму сняли с повестки вопрос о вхождении местных клубов в состав Российского футбольного союза

27 июля, 17:02
Крымские клубы в РФС не войдут (Фото:rfs.ru)

Крымские клубы в РФС не войдут (Фото:rfs.ru)

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что на сегодняшний день вопрос о вхождении клубов из полуострова в состав Российского футбольного союза (РФС) не актуален.

Слова главы КФС приводит Sport24.ru.

«Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом.

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Хочу снять тему о возможном вхождении в РФС крымских клубов с повестки дня", — сказал Бородкин.

Видео дня

Ранее в УЕФА информировали, что в случае интеграции команд из аннексированного полуострова в российский футбол организация может исключить РФ из своего состава.

Сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции России на запрет участия ее клубов в турнирах под эгидой УЕФА, а также ФИФА.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Россия Крым РФС

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