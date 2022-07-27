Готовятся к возвращению в Украину? В Крыму сняли с повестки вопрос о вхождении местных клубов в состав Российского футбольного союза
Крымские клубы в РФС не войдут (Фото:rfs.ru)
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что на сегодняшний день вопрос о вхождении клубов из полуострова в состав Российского футбольного союза (РФС) не актуален.
Слова главы КФС приводит Sport24.ru.
«Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом.
Хочу снять тему о возможном вхождении в РФС крымских клубов с повестки дня", — сказал Бородкин.
Ранее в УЕФА информировали, что в случае интеграции команд из аннексированного полуострова в российский футбол организация может исключить РФ из своего состава.
Сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции России на запрет участия ее клубов в турнирах под эгидой УЕФА, а также ФИФА.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.