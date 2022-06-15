Лига наций. Венгрия сенсационно разгромила Англию в гостях, Германия разбила Италию — видео 15 июня, 02:40 Цей матеріал також доступний українською Англия рискует вылететь из элитного дивизиона Лиги наций (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В футбольной Лиге наций завершился четвертый тур группового раунда.



В группе 3 элитного дивизиона сборная Англии сенсационно уступила на своем поле с разгромным счетом 0:4 Венгрии и остается на последнем месте в группе, поэтому рискует вылететь во второй дивизион.

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Гости вели 1:0 до 70-й минуты благодаря голу Саллаи, когда тот сделал дубль. После этого Наги и Газдаг довели результат до разгромного.

В другом матче этой же группы Германия разгромила дома Италию — 5:2. Примечательно, что до 78-й минуты хозяева поля выигрывали со счетом 5:0.

Результаты 4 тура Лиги наций:

Дивизион A

Группа 3

Англия — Венгрия 0:4

Голы: Саллаи, 16, 70, Наги, 80, Газдаг, 89

Германия — Италия 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 — Ньонто, 78, Бастони, 90+4

Фото: flashscore.ua

Группа 4

Нидерланды — Уэльс 3:2

Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 — Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (с пен.)

Польша — Бельгия 0:1

Гол: Батшуаи, 16

Фото: flashscore.ua

Дивизион B

Группа 1

Армения — Шотландия 1:4

Голы: Бичахчан, 6 — Армстронг, 14, 45+1, Макгин, 50, Адамс, 54

Фото: flashscore.ua

Группа 3

Босния и Герцеговина — Финляндия 3:2

Голы: Пьянич, 5 (с пен.), Джеко, 29, 58 — Пукки, 10, Каллман, 18

Румыния — Черногория 0:3

Голы: Мугоша, 42, 56, 63

Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Турция — Литва 2:0

Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54

Люксембург — Фарерские острова 2:2

Голы: Родригес, 12, Мартинс, 49 — Бьярталид, 57, 59

Фото: flashscore.ua

Дивизион D

Молдова — Андорра 2:1

Голы: Каймаков, 26, Николаеску, 50 — Виейра, 45+4

Лихтенштейн — Латвия 0:2

Голы: Гутковскис, 20, 28

Фото: flashscore.ua

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.



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