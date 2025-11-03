Звездный футболист клуба из чемпионата Англии, который решил остаться ингогнито, попал в неприятную ситуацию во время прогулки в Лондоне.

The Sun пишет, что игроку стоимостью 70 млн евро угрожали пистолетом прямо на одной из улиц в столице. Нападавшим оказался известный футбольный агент, представляющий нескольких звезд, среди них — игрок сборной Англии.

Сообщается, что инцидент случился еще в прошлом месяце поздно вечером когда футболист прогуливался с другом. Полиция получила вызов в 23:14. 31-летнего агента арестовали по подозрению в угрозах насилием с использованием оружия, а также в шантаже друга игрока.

Сама звезда АПЛ и его товарищ не пострадали. Через два дня полиция обыскала дом агента в Гартфордшире, стоимостью более 2 млн евро. Его отпустили под залог, запретив приближаться к игроку.

«Игрок был ошеломлен — когда тебе угрожают оружием, это страшно. Он поступил правильно, сразу обратившись в полицию», — пишет The Sun,

Также говорится о том, что 31-летнего агента временно лишили возможности выезда за границу, но затем он получил разрешение судьи на короткую поездку. Полиция Метрополитен продолжает расследование.

