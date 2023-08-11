«Не исключено»: тренер Марселя пролил свет на будущее украинца в клубе

11 августа, 17:27
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Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский, вероятно, покинет французский клуб в ближайшее время.

Главный тренер команды Марселино признался, что тренерский штаб не рассчитывает на украинского игрока.

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«Дженгиз Ундер не тренировался из-за физической проблемы. Что касается Руслана Малиновского, то на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

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Напомним, 30-летний футболист присоединился к Марселю зимой текущего года на правах аренды. Клуб был обязан выкупить игрока из Аталанты и заключил с Малиновским соглашение до лета 2026 года.

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Отметим, турецкий гранд сделал предложение по Малиновскому.

Ранее в итальянском клубе сделали неожиданное заявление о возможном трансфере лидера сборной Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Марсель Руслан Малиновский

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