В Украине избили футбольного судью. Во время матча болельщик ударил рефери из-за назначенного пенальти — видео 20 мая, 15:54 Нападение на арбитра (Фото:скриншот)

В матче юношеского первенства команд U-19 между Рухом и Львовом болельщик гостей выбежал на поле и ударил главного арбитра кулаком в живот.

Как сообщает Tribuna.com, это сделал бывший футболист Львова, Карпат и тернопольской Нивы Евгений Михайлов, родной брат президента ДЮСШ Львова Романа Михайлова.

Эпизод случился на 90+7 минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота Львова при счете 1:1.

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Также отмечается, что была стычка на скамейках для запасных.

Назначенный пенальти Рух реализовал и победил в матче. Это был 18-й удар с одиннадцатиметровой отметки для желто-черных в 27-ми матчах чемпионата.

Сейчас Рух возглавляет турнирную таблицу чемпионата U-19.

Фото: flashscore.ua

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