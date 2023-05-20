В Украине избили футбольного судью. Во время матча болельщик ударил рефери из-за назначенного пенальти — видео
Нападение на арбитра (Фото:скриншот)
В матче юношеского первенства команд U-19 между Рухом и Львовом болельщик гостей выбежал на поле и ударил главного арбитра кулаком в живот.
Как сообщает Tribuna.com, это сделал бывший футболист Львова, Карпат и тернопольской Нивы Евгений Михайлов, родной брат президента ДЮСШ Львова Романа Михайлова.
Эпизод случился на 90+7 минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота Львова при счете 1:1.
Также отмечается, что была стычка на скамейках для запасных.
Назначенный пенальти Рух реализовал и победил в матче. Это был 18-й удар с одиннадцатиметровой отметки для желто-черных в 27-ми матчах чемпионата.
Сейчас Рух возглавляет турнирную таблицу чемпионата U-19.
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