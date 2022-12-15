После выхода Франции в финал ЧМ-2022. В Монпелье из-за беспорядков фанатов погиб 14-летний подросток — видео

15 декабря, 11:27
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Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине (Фото:Скриншот видео)

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине (Фото:Скриншот видео)

В Монпелье из-за беспорядков фанатов после выхода сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) погиб 14-летний подросток, сообщает Le Figaro.

Трагедия случилась на улицах города, куда болельщики вышли праздновать успех своей национальной команды.

В один из моментов фанаты атаковали один из автомобилей прямо на дороге. Из его окна они сорвали французский флаг.

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После этого водитель автомобиля резко начал движение, наехав на 14-летнего подростка. Парня доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

https://twitter.com/bidima20/status/1603162391960850434

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине. Позже полиция нашла автомобиль недалеко от места преступления.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Аргентины, разгромившей команду Хорватии со счетом 3:0.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Фанаты Болельщики ЧМ-2022 Сборная Франции Смерть

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