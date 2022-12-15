После выхода Франции в финал ЧМ-2022. В Монпелье из-за беспорядков фанатов погиб 14-летний подросток — видео
Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине (Фото:Скриншот видео)
В Монпелье из-за беспорядков фанатов после выхода сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) погиб 14-летний подросток, сообщает Le Figaro.
Трагедия случилась на улицах города, куда болельщики вышли праздновать успех своей национальной команды.
В один из моментов фанаты атаковали один из автомобилей прямо на дороге. Из его окна они сорвали французский флаг.
После этого водитель автомобиля резко начал движение, наехав на 14-летнего подростка. Парня доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине. Позже полиция нашла автомобиль недалеко от места преступления.
В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Аргентины, разгромившей команду Хорватии со счетом 3:0.