После выхода Франции в финал ЧМ-2022. В Монпелье из-за беспорядков фанатов погиб 14-летний подросток — видео 15 декабря, 11:27 Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине (Фото:Скриншот видео)

Трагедия случилась на улицах города, куда болельщики вышли праздновать успех своей национальной команды.

В один из моментов фанаты атаковали один из автомобилей прямо на дороге. Из его окна они сорвали французский флаг.

Видео дня

После этого водитель автомобиля резко начал движение, наехав на 14-летнего подростка. Парня доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления на своей машине. Позже полиция нашла автомобиль недалеко от места преступления.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Аргентины, разгромившей команду Хорватии со счетом 3:0.

